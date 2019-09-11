11.09.2019 Günün âyet ve hadisi Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَۚ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla "Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, rabbinize ibadet edin, dünya ve âhiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz." (Hac Suresi, âyet:77) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) “ Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlâk bakımından en güzel olanıdır ." (Tirmizi)

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