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11.09.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

11 Eylül 2019 Çarşamba 06:49
11.09.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَۚ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, rabbinize ibadet edin, dünya ve âhiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz."

(Hac Suresi, âyet:77)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlâk bakımından en güzel olanıdır."

(Tirmizi)

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 06:49
  1. 11.09.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Hac 77
  3. güzel ahlak
  4. ruku
  5. secde
  6. faydalı işler yapmak

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