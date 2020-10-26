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Otomotiv 110 ülkeye binek otomobil ihracatı
Otomotiv

110 ülkeye binek otomobil ihracatı

Türkiye’de faaliyet gösteren otomotiv firmaları, yılın ilk 3 çeyreğinde 6 milyar 408 milyon 545 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 09:40:00 -
110 ülkeye binek otomobil ihracatı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) bilgilerine göre özellikle Bursa, Sakarya ve Kocaeli bölgelerinde faaliyet gösteren sektör temsilcileri ocak-eylül döneminde 110 ülkeye binek otomobil sattı. Ana ihracat pazarlarının başında Avrupa ülkelerinin geldiği sektör, en fazla binek otomobil ihracatını Fransa’ya gerçekleştirdi. Otomobil üreticilerinin yılın 9 ayında bu ülkeye dış satımı 1 milyar 13 milyon 794 bin dolar oldu.

Listenin ikinci sırasındaki İngiltere’ye 594 milyon 579 bin, üçüncü basamağında bulunan Almanya’ya da 592 milyon 487 bin dolarlık satışlar kaydedildi. Binek otomobil üreticileri İtalya’ya 527 milyon 115 bin, İspanya’ya 456 milyon 295 bin, İsrail’e 365 milyon 23 bin, Polonya’ya 303 milyon 632 bin, Slovenya’ya 299 milyon 608 bin, Belçika’ya ise 284 milyon 874 bin dolarlık dış satıma imza attı. Sektörün ihracat sıralamasında en fazla dış satım yapılan 9 ülkenin 8’ini Avrupa ülkeleri oluşturdu. Son dönemde ihracatın ciddi oranda arttığı pazarlardan Mısır’a dış satım, geçen yılın ilk 3 çeyreğine göre yüzde 73,34 artış gösterdi. Bu ülkeye ocak-eylül ihracatı 134 milyon 303 bin dolardan, 232 milyon 806 bin dolara yükseldi.

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