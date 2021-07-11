11 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
Sağlık Bakanlığınca 11 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti.
Bakan Koca'dan 'kırmızı' uyarı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için biran evvel aşınızı olun.'' ifadelerine yer verdi.