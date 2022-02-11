11 Şubat 2018: Zeytin Dalı Harekâtı’nda 11 Askerin Şehit Düşmesi 

11 Şubat 1961: Adalet Partisi’nin Kurulması

27 Mayıs darbesini yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, Demokrat Parti'nin bütün yönetici ve milletvekillerini Yassıada'da toplamış, partilerini kapatmış, 16 Eylül 1961'de Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu, 17 Eylül 1961'de ise Adnan Menderes'i idam ettirmişlerdi. Demokrat Parti'nin eski üyeleri ile birlikte Emekli Orgeneral Ragıp Gümüşpala, Şinasi Osma, Halit Ağca ve Dr. İhsan Önal da bir dilekçe vererek Adalet Partisi'ni kurdular.Parti, 1961-1980 döneminde ülkenin en büyük iki siyasi kurumundan biri olmuştur.

Milli Birlik Komitesi tarafından siyasi partilerin Demokrat adını kullanmaları yasaklanmıştı, bu yüzden partiye Adalet Partisi adını verdiler. Parti kurulduğu yıl içerisinde 61 ilde teşkilatını tamamlayıp seçimlere katıldı.

Adalet Partisi 15 Ekim 1961 seçimlerine girerek %34,8 oy topladı. 450 kişilik mecliste 158 milletvekilini, Senatoda ise 150 senatörün 70'ini aldı.





En çok oyu alan İsmet İnönü liderliğindeCumhuriyet Halk Partisi-Adalet Partisi koalisyonu kuruldu. 24 Mart 1963'de Celâl Bayar hapisten çıkınca 27 Mayıs eylemcileri Celâl Bayar'ın evini, Adalet Partisi genel merkezini, Son Havadis ve Yeni İstanbul Ankara bürolarını taşladılar.

Ragıp Gümüşpala 6 Haziran 1964'de öldü. Geçici başkan Saadettin Bilgiç 27-29 Kasım büyük kongresinde başkanlığı Süleyman Demirel'e devretti. Süleyman Demirel liderliğindeki Adalet Partisi 1964'de İsmet İnönü Başbakanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi hükümetini düşürdü.





Henüz milletvekili olmayan Demirel 1965 seçimlerinde Adalet Partisi'ni birinci parti yaptı ve meclise oyların %52,9'u olan 4.921.236 oyla 240 üye seçtirdi. Ayrıca Senato'ya da Adalet Partisi'nden 97 Senatör seçildi. Adalet Partisi 1969 seçimlerinde oyların %46,5'ini aldı, parlamentoya 256 milletvekili soktu. 12 Eylül Darbesi sonrasında 1981 yılında diğer siyasi partilerle birlikte kapatılmıştır.





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