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Aktüel 11 senedir haber alınamıyordu! Acı gerçek ortaya çıktı
Aktüel

11 senedir haber alınamıyordu! Acı gerçek ortaya çıktı

Gaziantep'te 11 senedir kendisinden haber alınamayan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 00:06:00 -
11 senedir haber alınamıyordu! Acı gerçek ortaya çıktı

Gaziantep'te 11 yıldır kendisinden haber alınamayan kadının öldürüldüğü belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Haziran 2011'de çıktığı evine bir daha evine dönmeyen 41 yaşındaki Leyla Ganigülü'ye ulaşmak için özel ekip kurdu.

Yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takibin ardından 7 şüpheli belirlendi.

Adreslerinde gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan M.N.A "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

Diğer 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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