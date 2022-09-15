11. INTERPA Konferansı “Polislikte Dijitalleşme”
12-14 Eylül 2022 tarihleri arasında Uluslararası Polis Akademileri Birliği (INTERPA) 11. yıllık konferansı Bangladeş’in Dakka kentinde “Polislikte Dijitalleşme” ana temasıyla 46 ülkeden 126 temsilcinin katılımlarıyla düzenlendi.
Yeni Akit Ankara
Bangladeş Başbakanı Şeyh HASİNA’ın açılış konuşması ile başlayan söz konusu konferans; “Polislikte Sosyal Medya Analizi”, “Polislik ve Değişen Tehdit Algılamalarında Dijitalleşme”, “Polislikte Dijital Teknoloji Kullanımı” konu başlıklı oturumlarda Bangladeş, Hindistan, İtalya, Katar, Kenya, Sudan, Türkiye, Vietnam, Zimbabve ülkelerinden 13 katılımcının sunumlarıyla gerçekleştirildi.
Konferansın son günü Bangladeş Emniyet Genel Müdürü Benazir Ahmed, INTERPA ve Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak ve Bangladeş Polis Personel Koleji Başkanı Khandker Golam Faruq’ın kapanış konuşmalarının ardından tamamlandı. Kapanış törenine Türkiye’nin Bangladeş Büyükelçisi Mustafa Osman Turan da katıldı.