  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 11. INTERPA Konferansı “Polislikte Dijitalleşme”
Aktüel

11. INTERPA Konferansı “Polislikte Dijitalleşme”

12-14 Eylül 2022 tarihleri arasında Uluslararası Polis Akademileri Birliği (INTERPA) 11. yıllık konferansı Bangladeş’in Dakka kentinde “Polislikte Dijitalleşme” ana temasıyla 46 ülkeden 126 temsilcinin katılımlarıyla düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 16:20:00 -
11. INTERPA Konferansı "Polislikte Dijitalleşme"

Yeni Akit   Ankara

Bangladeş Başbakanı Şeyh HASİNA’ın açılış konuşması ile başlayan söz konusu konferans; “Polislikte Sosyal Medya Analizi”, “Polislik ve Değişen Tehdit Algılamalarında Dijitalleşme”, “Polislikte Dijital Teknoloji Kullanımı” konu başlıklı oturumlarda Bangladeş, Hindistan, İtalya, Katar, Kenya, Sudan, Türkiye, Vietnam, Zimbabve ülkelerinden 13 katılımcının sunumlarıyla gerçekleştirildi.

Konferansın son günü Bangladeş Emniyet Genel Müdürü Benazir Ahmed, INTERPA ve Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak ve Bangladeş Polis Personel Koleji Başkanı Khandker Golam Faruq’ın kapanış konuşmalarının ardından tamamlandı. Kapanış törenine Türkiye’nin Bangladeş Büyükelçisi Mustafa Osman Turan da katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23