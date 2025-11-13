11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 37 gözaltı
Kocaeli merkezli olarak 11 farklı ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, nitelikli dolandırıcılık suçuna karıştıkları tespit edilen 37 şüpheli gözaltına alındı. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, çok sayıda dijital materyal ve iletişim cihazına el konuldu.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçuna karışan şüphelilere yönelik büyük bir operasyon düzenledi.
11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen ekipler, dün sabah saatlerinde Kocaeli merkezli olmak üzere 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde, dolandırıcılık suçuna karıştığı belirlenen 37 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon sırasında şüphelilerin dijital materyallerine el konulurken, aramalarda 43 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 3 bilgisayar kasası, 8 harici disk ve 2 tablet ele geçirildi.
Öte yandan, soruşturma kapsamında aranan iki kişinin ise operasyon öncesinde başka suçlardan tutuklu oldukları ve cezaevinde bulundukları öğrenildi.
Gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki sorgu ve işlemleri sürüyor.