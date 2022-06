11 Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekilleri’nden açıklama! “Siyasi anlayışımız gereği ‘hayra motor, şerre fren’”

Yeni Akit/Ankara

CHP’li Büyükşehir ve İl Belediyelerindeki 11 AK Parti Grup Başkanvekili, AK Parti Genel Merkezinde yaptığı toplantı sonrası yazılı açıklamada bulunuldu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı; “Siyasi partiler; bulundukları ülkelerin menfaatlerini korumak ve temsil ettikleri insanların geleceği için hep daha fazlasını yapmak amacıyla faaliyet gösterirler. Bu amaç siyasi partiler için hem bir sorumluluk hem de vazgeçilmez bir ödevdir. Ancak hepimiz şahit olmaktayız ki, ülkemizde son dönemlerde bu iki temel amaçtan tamamen farklı hedeflerle, algı ve manipülasyona dayalı siyasal bir iletişim sürdürülmektedir. Operasyon merkezi CHP olan, milli meselelerde dahi yalan siyasetiyle kaos çıkarmayı tercih eden bu muhalefet anlayışı, ülkemizin ve demokrasimizin önündeki en büyük ‘engel’dir. Siyasi tüm etik değerleri yok sayan, iktidar hesapları içerisinde, yalanı kendisine sermaye edinmiş bu yaklaşım, sadece ulusal siyasette değil, özellikle son üç yılda, maalesef yerel siyasette de varlık göstermeye başlamıştır.

CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, seçilmelerinin 4.yılına girmelerine rağmen kamuoyunun karşısına icraatları ve projeleri ile çıkmak yerine, mütemadiyen farklı zaman ve mekânlarda bir araya gelerek, ortaklaşa imal ettikleri ‘mazeret ve acziyet deklarasyonları’ yayınlamaktadırlar. Belediye başkanlarının bir araya gelmesi, ortak bir belediyecilik anlayışı geliştirmeleri ve o çerçevede projeler geliştirmeleri muhakkak ki önemlidir. Ancak CHP’li Belediye Başkanlarının bildirilerinde, yerel hizmetler ve yerel demokrasi adına somut teklifler değil, gündelik siyasal popülizmin öne çıktığı görülmektedir. CHP’li Büyükşehir Belediye başkanlarının bu bildirilerinin, ‘ortak başarısızlıklarına’‘ ‘mazeret üretme’ ve ‘engelleniyoruz’ yalanı etrafında kendilerine bir ‘konfor alanı’ inşa etme gayretinden başka bir anlamı yoktur.



CHP tarafından yönetilen bu 11 Büyükşehir Belediyesi’nin AK Parti Grup Başkanvekilleri olarak, bizlere verilen meşru muhalefet sorumluluğunu, şehirlerimiz için en faydalı şekilde sürdürme gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz. Siyasi anlayışımız gereği ‘hayra motor, şerre fren’ olma prensibi çerçevesinde, hemşehrilerimizin menfaatine olacak her türlü projeye destek vermeye daima hazır olduğumuzu milletimizin bilmesini istiyoruz. Şehirlerimizin ve hemşerilerimizin menfaatlerini tüm siyasi mülahazaların üzerinde tuttuk ve tutmaya devam ediyoruz. Buna meclis zabıtları da şahittir. Sadece İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerindeki şu iki örnek bile bu konuda ne kadar samimi olduğumuzu göstermektedir.



ÖRNEK 1-) İstanbul Büyükşehir Meclisine gelen 4.064 dosyanın, 3955’ine olumlu oy kullanmışız. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, meclise sunduğu dosyaların % 97,4’üne evet demişiz.

Ankara Büyükşehir Belediyesinde de meclise gelen 6229 dosyanın, 6033’üne olumlu oy kullanmışız. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesinin meclise sunduğu dosyaların % 97’sine evet demişiz.

Bizde durum böyleyken, söz konusu CHP zihniyeti, bu şehirlerde muhalefette olduğu dönemde, meclise gelen ve şehirlerimiz için hayati önem taşıyan tüm projelere ya hayır demişler, ya da engellemek için ellerinden geleni yapmışlardır.

Bugün bizlerin yapıcı muhalefet anlayışımıza rağmen, her defasında belediye meclislerimizle birlikte, hükümetimizi de suçlayarak kaynaklarının kesildiği yalanını söyleyen bu beceriksiz belediyelerin ‘’engelleniyoruz’’ bahanesini yine İstanbul ve Ankara örneğiyle ortaya koymak ve boşa çıkarmak istiyoruz.

ÖRNEK 2-) 2021 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin merkezi hükümetten geleceğini öngördüğü para 20 milyardır. Oysa 2021 yılında merkezi bütçeden İstanbul Büyükşehir Belediyesine 25,6 milyar TL para gelmiştir. Benzer bir durum Ankara için de geçerlidir. 2021 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesinin merkezi hükümetten geleceğini öngördüğü para 6,7 milyardır. Aynı yıl merkezi bütçeden Ankara Büyükşehir Belediyesine gelen para ise, 9,3 Milyar TL’dir. Yani 2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine beklentisinden 5.6 milyar,Ankara Büyükşehir Belediyesine ise, beklentisinden 2.6 milyar fazla para gelmiştir. Bu durum diğer Büyükşehir Belediyelerinde de aynıdır



Yukarıda ifade ettiğimiz iki örnek bile tek başına CHP’li belediyelerin ‘’engelleniyoruz’’ ve ‘’kaynaklarımız kesiliyor’’ algısının ne kadar gerçeklerden uzak olduğunu göstermektedir.



Aslında CHP’li belediyelerin en büyük şansı hükümette AK Parti’nin olmasıdır. AK Parti 20 yıldır bu ülkede taş üstüne taş koymak için gece gündüz çalışmakla kalmamış, bu ülke için bir çivi dahi çakmak isteyen her kurumun önünü sonuna kadar açmıştır. Demokratik geleneğimiz, hukukumuz, toplumsal dinamiklerimiz şunu ortaya koymaktadır ki, projesi, gayreti, hizmet aşkı ve becerisi olan hiç kimse, millete hizmet yolunda engellenemez. Yakın tarihimiz ve AK Partinin bizatihi kurumsal hikâyesi tek başına bunun en büyük ispatıdır.



Bizler, İstanbul, Ankara,İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Hatay Büyükşehir Belediye Meclislerinin, AK Parti Grupları olarak, CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanına çağrımızdır;



“Engelleniyoruz” yalanıyla etrafınıza çektiğiniz algı ve manipülasyon duvarlarının içinde oluşan konfor alanından çıkın ve şehirlerinize bakın. Bunu yaptığınız takdirde, şehirlerinizin önündeki en büyük engelin bizatihi sizler ve CHP zihniyeti olduğunu göreceksiniz. Bunu kendiniz için yapmaya cesaretiniz yoksa, lütfen çocuklarınız ve ülkemizin geleceği için yapın.

Eğer bu cesareti gösteremiyorsanız ya da bu cesareti göstermenize birileri müsaade etmiyorsa, sizin belirleyeceğiniz herhangi bir mecrada, aziz milletimizin huzurunda bu engellenme yalanınızı açık ve seçik olarak tartışmaya hazırız.

Buradan hodri meydan diyoruz ve tüm samimiyetimizle soruyoruz;

Bu güne kadar, başkanı olduğunuz şehirlerde, o şehrin gençleri için, kadınları için, çocukları için ve o şehrin geleceği için, belediye meclislerine tek bir proje getirdiniz mi? Hangi projeyi getirdiniz de, AK Parti grupları hayır dedi ? Ya bu sorumuzun cevabını dürüstçe çıkıp milletimize verirsiniz, ya da sizleri tüm kamuoyu önünde yalancı ve müfteri ilan ettiğimizi beyan ediyoruz. Mazeret değil hizmet bekleyen ve gerçeklerin vicdanı olan aziz milletimize saygılarımızla arz ve beyan ederiz.”