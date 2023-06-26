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Ekonomi 11 bin bankacı işini kaybetti!
Ekonomi

11 bin bankacı işini kaybetti!

Yeniakit Publisher
2023-06-26 09:14:00 -
11 bin bankacı işini kaybetti!

ABD bankalarında bu yıl 11 bin çalışanın işini kaybettiği kayıtlara geçerken, insan kaynakları uzmanları, yılsonuna kadar ülkedeki büyük bankalarda işine son verilen çalışan sayısının 15 bine ulaşacağını tahmin ediyor.

Bankalar, belirsizliğin ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturması nedeniyle başta yatırım bankacılarını işten çıkarırken, uzmanlar finans sektöründeki iş gücü piyasasını 2008 finansal krizinden bu yana görülen en zorlu iş piyasalarından biri olarak değerlendiriyor. Sadece büyük ABD bankalarında bu yıl 11 bin çalışanın işini kaybettiği kayıtlara geçerken, insan kaynakları uzmanları, yılsonuna kadar ülkedeki büyük bankalarda işine son verilen çalışan sayısının 15 bine ulaşacağını tahmin ediyor.

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