11 bin 600 lira ceza kesilen sürücü sevindi: Ucuz atlattık
Tekirdağ’da polis çevirmesine takılan sürücüye yetersiz ehliyetten 11 bin 629 TL ceza kesildi. Yüksek trafik cezalarına dikkat çeken sürücü "En az 40 bin lira ceza yerim diye korktum ama ucuz atlattık" dedi.
Tekirdağ'da Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, Muhittin Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Çevirmeye takılan bir motosikletlinin sürücü belgesinin yetersiz olduğu belirlendi. Motosiklet sürücüsü Emre S.’ye yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan 11 bin 629 TL para cezası kesildi. Yeni trafik kanunundaki yüksek trafik cezalarına dikkat çeken Emre S., "En az 40 bin lira yerim diye korkmuştum ama 11 bin lira cezayla atlattık" dedi.