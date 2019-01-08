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11 aylık bebeğin üzerine kaynar su döküldü!

Tekirdağ'da sobadan devrilen çaydanlıktaki kaynar su, 11 aylık bebeğin üzerine döküldü.

08 Ocak 2019 Salı 13:48
11 aylık bebeğin üzerine kaynar su döküldü!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde devrilen çaydanlıktaki sıcak su 11 aylık bebeğin üzerine döküldü.

Edinilen bilgiye göre, Çınarlıdere Mahallesi'nde B.K ve N.K. çiftinin bebekleri 11 aylık S.K., evde sobanın üzerinde bulunan çaydanlığı devirdi.

Vücudunda yanıklar oluştu

Üzerine dökülen kaynar su sonucu vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan ve ağır yaralanan 11 aylık bebek, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 13:48
  1. Tekirdağ
  2. kaynar su
  3. soba
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