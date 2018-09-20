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105 bin konut satıldı

Gayrimenkul sektöründe satışların durduğunu iddia edenler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ağustos ayı konut satış rakamları ile bir kez daha yanıldı.

20 Eylül 2018 Perşembe 13:39
105 bin konut satıldı

TÜİK verilerine göre satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 oranında azalarak 105 bin 154 rakamına indi. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 262 konut satışı ve yüzde 4,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre; İstanbul’u, 9 bin 291 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 64 konut satışı ve yüzde 4,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 14 konut ile Hakkari, 23 konut ile Ardahan ve 59 konut ile Bayburt oldu. İlk kez satılan konut sayısı ise 46 bin oldu.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 13:39
  1. Ardahan
  2. Bayburt
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Hakkari
  6. Ankara
  7. TÜİK
  8. konut satışı

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