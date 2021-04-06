104 emekli amiralin darbe imalı bildirisini imzalamayan amiral ortaya çıktı

104 emekli amiralin yayımladığı darbe imalı bildirim günlerdir tartışılmaya devam ederken olayla ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Gerçek Gündem'in haberine göre Emekli Amiral Semih Çetin bildirinin kendisine de geldiğini ancak imzalamadığını belirtti.

Bir Twitter kullanıcısının ‘’Sayın Semih Çetin; Emekli 103 amiralin imzaladığı bildiriye imza atmanız teklif edildi mi? Teklif edildiyse neden kabul [email protected]" sorusuna yanıt veren Çetin, "Şimdilik şu kadarını söyleyeyim. Evet bildiri bana da gönderildi. İmzalamadım. Birkaç nedeni var. Zamanı gelince açıklarım. Şimdi değil." dedi.

S-400 açıklaması

Balyoz Davası sanıklarından olarak hatırlanan Emekli Amiral Semih Çetin daha önce S-400 konusunda, Türkiye haklı demişti.

Çetin’in, "Kesinlikle haklı Türkiye ABD'ye patriot başvurusu yapınca red cevabı aldı. Sonra gitti S-400 almak zorunda kaldı. S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek. Gerçekten çok iyi bir sistem. Türkiye S-400 denemesini yaptı. Bu konuda ne ABD'nin ne NATO'nun bir söz söylemeye hakkı yok." dediği sözler tekrar hatırlandı.