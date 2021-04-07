104 emekli amiralden CHP üyesi olan kim? CHP üyesi olan emekli amiral isimleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında 104 emekli eskisinin sözde bildirisine ilişkin, “Şu anda bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır ve 104'ün içinde CHP üyesi olanlar vardır” derken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, emekli amirallerin açıklamasıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "CHP'ye üye olan 4, aileleriyle üye olan da yaklaşık 18 kişi var. Hangi siyasi parti yoğunluklu irtibat kurdukları çok açık ve net" dedi. Emekli amirallerin açıklamasıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Soylu, "Araştırmalar devam ediyor ama kamuoyunda çok net görüyoruz ki CHP'ye üye olan 4, aileleriyle üye olan da yaklaşık 18 kişi var. Kimi kardeşi, kimi ablası, kimi oğlu, kimi kızı, aileleriyle beraber. O gece biz sabaha kadar uyumadık, çalıştık ve tüm irtibatlarını ortaya çıkardık. Son 30 günde kimlerle irtibat kurdukları, hangi siyasi parti yoğunluklu irtibat kurdukları çok açık ve net" diye konuştu.

104 emekli amiralden gözaltın alınanlar kimler?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir internet sitesinde 104 emekli emekli amiralin imzasıyla yayımlanan ve demokrasi ve siyaseti hedef alan darbe imamlı bildiriye imza atanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Emekli amirallerden Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınırken; Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ifade vermeleri tebliğ edildi. Gözaltına alınan emekli amirallerin ev aramaları ve dijital materyallerinin incelemesinin devam ederken soruşturma kapsamında emekli amirallerin yurtiçi ve yurtdışındaki bağlantılarının araştırıldığı belirtildi.

104 emekli amiralden CHP üyesi olan kim?

Sabah'ın haberine göre skandal bildiriye imza atan emekli amirallerden Kadir Nazif Özdağdeviren, Cemil Şükrü Bozoğlu, Cengiz Alpözü ve Mehmet Tayfun Uraz'ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olduğu tespit edildi.

İşte bildiride imzası bulunan amirallerin CHP üyesi yakınları:

E. Amiral Atilla Kezek - Kadir Nazif Özdağdeviren - Kendisi ve hanımı Zeynep Nur Özdağdeviren

E. Amiral Atilla Kezek - Erkek kardeşi Altan Kezek

E. Amiral Nurhan Kahyaoğlu - Kız Kardeşi Nurten Taşkaya

E. Amiral Mustafa Baha Eren - Oğlu Celal Emre Eren

E. Amiral Cemil Şükrü Bozoğlu - Kendisi

E. Amiral Şükrü Taner Ezgü - Kız kardeşi Nurper Altıne

E. Amiral Abdullah Can Erenoğlu - Kız kardeşi Nesrin Erenoğlu, Erkek kardeşi Müfit Erenoğlu

E. Amiral Türker Ertük - Hanımı Özden Ertürk

E. Amiral Cengiz Alpözü - Kendisi

E. Amiral Gündüz Alp Demirus - Kız kardeşi Gaye Çelebi

E. Amiral Nejat Güldiken - Hanımı Ayşe Güldiken, Kızı Deniz Mutuş

E. Amiral Raif Naldemir - Kız kardeşi Emine Filiz Kaya

E. Amiral Erol Adayener - Kız kardeşi Aksu Özveren

E. Amiral Haluk Sayın - Hanımı Emel Korucuoğlu Sayın

E. Amiral Taner Akkaya - Erkek Kardeşi Kerim Akkaya

E. Amiral Mehmet Tayfun Uraz - Kendisi

E. Amiral E. Amiral Hayati Bilgiç - Erkek kardeşi Sebati Bilgiç

E. Amiral Hasan Nihat Doğan - Annesi Zatinur Doğan