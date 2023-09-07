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Yerel 104 düzensiz göçmen ve 3 kaçakçı yakalandı
Yerel

104 düzensiz göçmen ve 3 kaçakçı yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-09-07 13:56:00 -
104 düzensiz göçmen ve 3 kaçakçı yakalandı

İzmir'in Urla, Seferihisar ve Selçuk ilçeleri açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 23 göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Yunan unsurları tarafından geri itilen 81 düzensiz göçmen ise kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Urla, Seferihisar ve Selçuk ilçeleri açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Urla ve Seferihisar ilçelerinde lastik botlarda bulunan göçmenlerin Yunanistan unsurları tarafından geri itildiğini tespit etti.

81 göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.

Ayrıca Selçuk ilçesi açıklarında tespit edilen ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Olayla ilgili olduğu belirlenen 3 göçmen kaçakçısı ise ekipler tarafından karada yakalanırken, kaçakçılar jandarmaya teslim edilerek gözaltına alındı.
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Karaya çıkartılan göçmenler ise sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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