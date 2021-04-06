104 amiral eskisi için skandal sözler sarf etmişti! CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a tepki yağıyor

104 amiral eskisinin, son dönemde gündeme gelen Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni bahane ederek gece yarısı darbe bildirisi yayımladı.

Halkın hür iradesiyle seçtiği meşru hükümeti darbe ile tehdit eden amiral eskilerine CHP sahip çıktı.

Gece yarısı yayımlanan kalleş bildiriye ilişkin değerlendirme yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, şu skandal açıklamayı yapmıştı:

"Dün açlığı, yoksulluğu, işsizliği, intiharları, yani ülkedeki zulmün üstünü darbe iddialarıyla örtme senaryosu uygulamaya kondu. Erdoğan şahsım hükümeti yeni bir ‘darbe mağduruyum' oyununun perdesini açtı. Biz bu kabak tadı veren tiyatroyu çok izledik"

Öztrak açıklamasının devamında ise; "Emekli amirallerden değil, sarıklı amirallerden korkun" şeklinde tepki çeken ifade kullandı.

Darbelerde sarıklı generaller var mıydı?

Gecenin bir yarısı akıllarınca hükümeti darbe ile tehdit eden 104 amiral eskisi arka çıkan CHP sözcüsünün haddini aşan açıklamasına tepki yağdı.

Vatandaşlar, Öztrak'a "1960 darbesini, 1980 darbesini, 28 Şubat darbesini sarıklı generaller mi yaptılar? Hatta 15 Temmuz'da bir tane sarıklı general var mıydı?" sorunu yöneltti.

Öztrak ailesinin devlete yuvalandığı orta çıkmıştı

Öztrak'ın ailesinin yıllardır devletin sırtından geçindiği, eski hükümetler ve bürokraside önemli roller aldıkları ortaya çıktı.

CHP Sözcüsü olan Faik Öztrak, 23. 24. 25. 26. ve 27. dönemde milletvekili olmuş ve Türkiye'nin 2001 krizinde baş aktörlerden biri olmuştu.

Öztrak; 2001-2003 yılları arasında dönemin Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in, Hazine Müsteşarı olarak görev almıştı.

Faik Öztrak'ın babası Orhan Öztrak

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın babası Orhan Öztrak 1962'de İsmet İnönü, 1975'de ise Bülent Ecevit tarafından Gümrük ve Tekel Bakanlığına, 1963'de yine İnönü tarafından İçişleri Bakanlığı'na getirilmiş.

"Bol içki ve sigara içilir İnşallah"

Öztrak'ın babası Orhan Öztrak bakan iken CHP fabrika değil snack - bar açıyordu. Orhan Öztrak açılışta ise "bol içki ve sigara içilir İnşallah" ifadelerini kullanmıştı.

Dedesi 8 dönem vekillik ve bakanlık yapmış

Faik Öztrak'ın dedesi Mustafa Faik Öztrak'ın 1920 ila 1946 yılları arasında tam 8 dönem CHP'den milletvekilliği yaptığı ve 1939-1942 yılları arasında İçişleri Bakanlığı görevinde bulunduğu ortaya çıktı. Bugün Tunceli dediğimiz Dersim'de "Olmayan" isyanı bastırma gerekçesiyle, kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere ortak paydaları Alevilik olan vatandaşlar katledilmiştir.

Belgenin altında Dahiliye Vekili (İçişleri Bakanı) Mustafa Faik Öztrak'ın imzası var.

Amcaları da önemli görevlerde!

CHP'li Faik Öztrak'ın amcaları Adnan Öztrak ve İlhan Öztrak da devlette önemli görevler edinmiş, Adnan Öztrak TRT'nin ilk genel müdürü olarak görev alırken, İlhan Öztrak 12 Temmuz 1980 - 12 Eylül 1980 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün genel sekreteri olmuş ve Devlet Bakanı olarak kabineye girmiş.