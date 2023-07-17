100'e yakın ülkeye silah gönderen Türk şirketinden flaş karar! 'Yok artık' dedirten adımı Türkiye ile paylaştılar

1955 yılından bu yana faaliyet gösteren ATA Silah, geliştirdiği özgün ürünlerle başarısını ülke sınırlarının dışına taşıdı.

Bu yıl itibarıyla 75'ten fazla ülkede yüzde 90'lık ihracat payına ulaşan firma, 150 bin adetlik üretimini hedef büyüterek daha yukarılara taşımaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin ilk çift kırma av tüfeği, ilk süperpoze av tüfeği, ilk yarı otomatik av tüfeği, ilk yivli av tüfeğini ve ilk çoklu (multi) kalibre keskin nişancı tüfeğini üreterek birçok ilke imza atan ATA Silah, "Güçlü Türkiye" misyonu için daha modern bir tesiste üretim projesini hayata geçirdi.

Firma, bu kapsamda toplam kapalı alanı 42 bin metrekareyi bulan yeni bir yatırım yapacak. Yatırım bütçesi 50 milyon dolar olan projeyle 950 olan istihdam sayısına 1500 kişinin ilave edilmesi hedefleniyor.

ATA Silah, 2025'te tamamlanacak yatırımla 150 bin adetlik üretim kapasitesini yaklaşık 2 katına çıkaracak.

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Ürünler yeni versiyonlarıyla IDEF'te

Firma, İstanbul'da 25-28 Temmuz'da düzenlenecek 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) geniş ürün gamını yeni versiyonlarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtacak.

Bu kapsamda, 5 atışta dünya standartlarında isabetli atış garantisi sunan, 1500 metre menzile ulaşan keskin nişancı tüfeği ALR sergilenecek. ALR, dünyada ilk ve tek olarak (patentli) herhangi bir ekipmana ihtiyaç duyulmaksızın ve ayar değiştirmeden kolay ve hızlı bir şekilde iki yöne katlanabilir ambifold dipçikli model seçeneğine sahip bulunuyor.

Türkiye'nin ilk çoklu (multi) kalibre keskin nişancı tüfeği ASR ise yüksek hassasiyetle 2 bin metre menzile ulaşıyor.

Türkiye'nin ilk "bolt action" yivli av tüfeği TURQUA ise dünya standartlarında isabetli atış garantisi ve 1500 menziliyle dikkati çekiyor.

CY; yakın muharebe tüfeği, tam otomatik-yarı otomatik yivsiz tüfek, pompalı yivsiz tüfek versiyonlarıyla farklı ihtiyaçları karşılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterine giren bomba atar BA 40, hem sağ hem sol el kullanıma elverişli, patentli, iki taraftan mühimmat yüklenebilir özgün, kullanışlı tasarım olarak rakiplerinden ayrılıyor.

Kırgızistan Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetleri tarafından kullanılan APT 556 piyade tüfeği, 5,56 mm NATO kalibresine sahip bulunuyor.

17 bin atış testinden çıktı

ATA 9 ise "döner namlulu kilitleme sistemi" sayesinde daha az namlu şahlanmasına sahip, atış konforu sunan sağlam ve güçlü karakteriyle önemli bir hizmet tabancası seçeneği oluşturuyor.

ATA 9 ile farklı marka ve model fişekler kullanılarak yapılan 17 bin atışlık ağırlaştırılmış ömür testi başarıyla tamamlandı. Tabanca, 9x19 mm kalibre, 6 yiv-set, krom-mobilden alaşımlı çelik namlu ve üst kapak, tek hareketli ve çift hareketli olarak çalışabilen tetik, polimer gövde, 805 gram ağırlık ve 15+1 atış kapasitesi gibi özelliklere sahip bulunuyor.

Üst kapaktaki emniyet, horoz ve iğne blok emniyeti olmak üzere üç emniyet sistemini içeren tabanca, atıcıya daha rahat tutuş ve kolay kavrama imkanı sunan S, M ve L olmak üzere 3 farklı kabza sırtı ile kullanıcıya sunuluyor.

Sağ veya sol el kullanım amacına göre sonradan kolaylıkla değiştirilebilir şarjör çıkarma butonuna sahip tabanca, daha sonra atıcının isteğine göre farklı nişangah takımı ile değiştirebilmesine olanak sağlayan kırlangıç gez ve arpacık sistemi, fener gibi eklentileri kolaylıkla monte edebilmesine olanak tanıyan pikatini ray, 4 farklı plaka özelliği ile red-dot takılabilir sportif üst kapak model seçeneği gibi teknik özellikleriyle dikkati çekiyor.