10.09.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





وَلَوْ شَٓاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلٰكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَٓاءُ وَيَهْد۪ي مَنْ يَشَٓاءُۜ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Eğer Allah isteseydi hepinizi elbette ki bir tek inanç topluluğu yapardı.

Ama O, dilediğinin yoldan çıkmasına imkân verir, dilediğini de doğru yola iletir.

Yapmakta olduklarınızdan dolayı kesinlikle sorgulanacaksınız."

(Nahl Suresi, âyet:93) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"O günde insanlar dünyadaki amellerine göre ter içerisinde kalacaklardır.

Kiminin ter yüksekliği topuklarına kadar, kiminin dizlerine kadar, kiminin ise ter -eliyle ağzını işaret ederek- ta ağızlarına gem vuracak kadar ulaşır.”

(Tirmizi, Kıyamet, 6)