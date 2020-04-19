1000 TL sosyal yardım başvurusu nereye yapılıyor?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira nakdi destek ödemesi bugün başladı." ifadelerini kullandı. Vatandaşlar PTT'ye gitmeden paralarını evlerinden alabilecekler. Ayrıca 1000 TL'lik maddi yardımı T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapabilirsiniz. İşte 1000 TL maddi yardım TC kimlik numarası ile sorgulama ve Sosyal yardım doğum yılının son rakamına göre ödeme… Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının önünde 2 milyon kişiye 1000 TL'lik destek alımı ve başvuru için adeta izdihamlar oluştu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira nakdi destek ödemesi bugün başladı." ifadelerini kullandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs önlemleri kapsamında açıklanan "Ekonomik İstikrar Paketi" kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira nakdi destek ödemesinin bugün başladığını duyurdu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, ilk desteğin, düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan 2020 tarihleri arasında yapıldığını anımsatan Bakan Selçuk; "Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlarımızı desteklemek için oluşturduğumuz Sosyal Destek Programımız 3 fazdan oluşuyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2.3 milyon haneye Faz 2 kapsaminda 1.000 TL nakdi yardım yapıyoruz." diye konuştu.

Nasıl başvuru yapılır?

Sosyal yardım sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi de e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Bir aileden sadece bir kişiye verilecek

1. Faz 1000'er TL ödemeleri için başvuruların e-devlet üzerinden alınmaya başlanacağını da belirten Bakan Selçuk: "Faz 3 kapsamındaki ödemeler kişi bazlı değil; hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa, bunu tek başvuru olarak değerlendireceğiz." ifadesinde bulundu.

Bakan Selçuk, 3. Faz kapsamındaki ödemelere ilişkin tarihleri ayrıca açıklayacaklarını da sözlerine ekledi.