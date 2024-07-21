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Kültür - Sanat 100 yıl sonra kapılarını açtı! Bir günde 7 bin 420 kişi ziyaret etti
Kültür - Sanat

100 yıl sonra kapılarını açtı! Bir günde 7 bin 420 kişi ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2024-07-21 22:15:00 -
100 yıl sonra kapılarını açtı! Bir günde 7 bin 420 kişi ziyaret etti

Kapılarını 100 yıl sonra müze olarak yeniden açan Yıldız Sarayı ziyaretçi akınına uğradı.

Osmanlı Devleti’nde hizmete alınan son saray olan Yıldız Sarayı, yaklaşık 100 yıl sonra kapılarını müze olarak yeniden açtı. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından 6 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen Yıldız Sarayı, ikinci gününde ziyaretçi akınına uğradı. Sarayı bugün 7 bin 420 kişi ziyaret etti.

Yıldız Sarayı’nın 1 Eylül tarihine kadar pazartesi dışında her gün ücretsiz olarak ziyaret edilebileceği öğrenildi.

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