100 savaş uçağı birden havalandı! Türk F-16'ları kadraja girdi

Son çeyrek yüzyılın en büyük gözdağına girişen ABD ve NATO, Rusya'nın Soğuk Savaş'ı geri getiren hamlesiyle bu kez 100 savaş uçağını birden Vladimir Putin'e karşı havalandırdı.



Amerikan CNN International, ünlü bombardıman uçağı B-52'nin kokpitinden görüntülerle neredeyse tüm Avrupa'yı kapsayan Müttefik Gökyüzü operasyonunu dünyaya duyurdu.

CNN'nin uluslararası diplomasi editörü Nic Robertson, İskoçya semalarında yaklaşık 9 bin metre yükseklikte seyreden B-52'nin yakıt ikmali yapıp İspanya'ya geri döndüğünü bildiriyor. Bombardıman jetine İngiliz Typhoon savaş uçakları eşlik ederken, 22 NATO üyesinin yer aldığı operasyon aynı anda Doğu Avrupa, Karadeniz ve Baltık Denizi üstüne yayıldı.

Operasyona Türkiye de katıldı

ABD ve İngiltere'nin yanı sıra Türkiye, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Macaristan, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Hollanda, Norveç, Polonya, Slovakya ve Romanya operasyona katıldı.



B-52 jetleri Türk hava sahasından geçerken yanında Türkiye'ye ait iki F-16 savaş uçağı vardı, çarpıcı fotoğraflar ABD ordusunun resmi internet sitesinden yayınlandı.