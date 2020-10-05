100 milyar dolar ticaret hedefi için yoğun mesai

Türkiye ile ABD tarafından ithalat ve ihracatı arttırmak için gerekli her adım atılıyor. Ankara-Washington hattında yoğun bir görüşme trafiği yürütülüyor. Devamlı buluşan heyetlerce 2021, 2022 ve 2023’te uygulanacak stratejiler ele alınıyor.

Önemli davet

İkili ticareti 20 milyar dolardan 100 milyar dolara taşımak için var gücüyle çalışan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise iş dünyası temsilcilerine her fırsatta “New Yorklu, Californialı, Illinoisli ve Floridalı muhataplarınızla yakın temas halinde olun. Ürün ihracatınızı arttırmak için elinizden geleni yapın” çağrısında bulunuyor. Pekcan’ın son olarak “100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine doğru süratle ilerlememiz gerektiğine inanıyorum. Bu büyük hedefi tutturmamız için hiçbir neden yok” ifadesini kullanması üzerine üretici ve tedarikçi dernekleri, ihracatçı birlikleri ile şirketlerin yöneticileri ABD’nin yolunu tuttular. Eyalet eyalet dolaşıp müşteri aramaya koyuldular.

Sektörler belirlendi

Diğer yandan 100 milyar dolar ticaret hedefini yakalamada önemli rol oynayacak sektörler netleşmiş durumda. Pekin-Washington geriliminin ön plana çıkaracağı bu sektörlerin başında elektrik ve elektronik ekipmanları, bilişim ve haberleşme sistemleri, otomotiv tedarik sanayii, giyim ile gıda yer alıyor. ABD, elektrik ve elektronik ekipmanlarının yüzde 40’ını Çin’den tedarik ediyor, karşılığında da 209 milyar dolar ödeme yapıyor. Kaliteli ekipmanlarıyla dikkat çeken Türkiye ise ihracat başarılarına yenilerini eklemekte kararlı. Bilişim ve haberleşme sistemleri sektöründe de ABD’nin Çin’den ithalatı 44 milyar dolara varıyor. Anadolulu ve Trakyalı firmalar bu alanda iddialı olup tanıtım ile satış faaliyetlerini odağa alıyorlar. Ayrıca Türkiye’nin de güçlü olduğu otomotiv, giyim, yapı ürünleri ile mobilya sektörlerin ABD’yle ticareti 5’e katlayacağı öngörülüyor. Zira bu sektörün önde gelen oyuncuları Michiganlı ve Californialı müşteri adetlerini devamlı artırıyorlar.

İkili anlaşma çağrısı

Ticaret Bakanı Pekcan, savunma sanayii gibi alanlarda Türkiye’nin ve ABD’nin köklü şirketlerinin el ele verebileceğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: “Washington’ın ihracat lisanslarını erteleme veya reddetme uygulamalarının şirketlerce atılan ortak adımlara balta vurduğunu belirtmeliyim. Bu tür uygulamaların önüne geçmek gelmek için şirketler, bir araya gelmeli ve ABD’li yöneticilerle seslerini duyurmalılar. İlaveten kısa ve orta vadede belirli sektörlerde ticareti karşılıklı olarak serbestleştirmeye yönelik ikili anlaşmalar imzalamalılar. Böyle bir hamle faydalı olacak, ithalat ve ihracata ivme katacaktır.”

Yalçındağ: Yatırımları artırmayı planlıyoruz

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Washington-Pekin geriliminin ticarete yeni bir yön verebileceğine işaret etti. Yalçındağ, ABD’nin ürün tedarikinde Çin’den doğacak boşluğun Türkiye tarafından kapatılabileceğini dile getirdi. Yalçındağ, şunları kaydetti: “Anımsanacaktır, ‘Rakibimiz Çin. Biz ne yaparsak yapalım ABD’ye ürün satamayız’ gibi önyargı vardı. Ne var ki yeni bir durumla karşı karşıyayız ve yol haritamızı yenilemiş vaziyetteyiz. Ama gelinen aşamada daha çevik, daha atak olmamız gerekiyor.”