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Gündem 100 adet HÜRJET üretilecek
Gündem

100 adet HÜRJET üretilecek

Yeniakit Publisher
2023-06-22 12:02:00 -
100 adet HÜRJET üretilecek

TUSAŞ ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen yerli hafif taarruz ve eğitim uçağı HÜRJET projesi kapsamında üretilen ve sergilenen ilk uçağın ardından motorlar için siparişler verilmeye başlandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) CEO’su Prof. Dr. Temel Kotil, TUSAŞ’ın HÜRJET üretimi için uçak içerisinde kullanılan General Electric GE F404 motoru için 100 adet sipariş geçildiğini belirtti.

Motorlar şu an için Amerikan üretimi ve General Electric logolarını taşıyor. Ancak ilerleyen süreçler TEI konuya el atacak. General Electric GE ile yapılacak anlaşma ile TEI, F404 motorlarını Türkiye’de üretecek. Bu sayede uçak yerli üretim motorlara sahip olacak. Bunun yanında Temel Kotil, 2028 yılında da TUSAŞ’ın 2 senedir üzerinde çalıştığı yerli jet motorunun MMU KAAN’a takılacağını ve yerli motorlar ile uçacağını bildirdi.

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