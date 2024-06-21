10 yıl sonra tespit edilen gerçek! Kaçak kazı alanında sır ortaya çıktı

Tunceli’de 2014 yılında kaçak şekilde kazı yapılan alanın Urartular dönemine ait olduğu ortaya çıktı.

Tunceli’nin Pülümür ilçesi Közlüce köyü Erencik Boğazı Kalecik Taşı mevkiinde bulunan alanda 2014 yılında kaçak kazı yapılmıştı. Yargıya da intikal eden olaya ilişkin Pülümür Asliye Ceza Mahkemesi tarafından suçun yerinde tespiti amacıyla alanda keşif gerçekleştirildi. Erzurum Atatürk Üniversitesinden keşfe katılan teknik bilirkişi heyetinin incelemelerinde kaçak kazı yapılan alanın doğal bir yapı olmadığı, alanın Urartular dönemine ait su sarnıcı olduğu, kayaya oyma şekilde basamaklar ile yaklaşık 250 metre derinliğe kadar inilebildiği, bu mesafeden sonra sarnıcın su ile dolu olduğu, kaçak kazı yapan kişilerin doğaya ve tarihi değeri olan yapıya zarar verdikleri tespit edildi.

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