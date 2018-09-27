10 senelik devlet tahvili faizi yüzde 18'e düştü
Türkiye 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi Temmuz ayından bu yana ilk kez yüzde 18 seviyesinin altına geriledi.27 Eylül 2018 Perşembe 22:06
Türkiye 10 yıllıklarının faizi Perşembe günkü işlemlerde 57 baz puan gerileyerek yüzde 17,92'yi gördü. Ekonomide yaşanan dalgalanmaların ardından ekonomik veriler yeniden düzelmeye başlıyor. Özellikle büyük yatırımcıların gözde araçlarından olan devlet tahvilleri yeniden canlandı.
10 yıl vadeli tahviller uzun bir aranın ardından gerileyerek yüzde 18'in altına indi.
DEVLET TAHVİLİ NEDİR?
Devletin 1 yıldan uzun vadeli borçlanma ihtiyaçlarını karşılaması için Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan borçlanma senetlerine devlet tahvili deniyor. Devlet tahvillerinde, devlet belirtilen vadede faiz getiriyle beraber ödeme yapmayı garanti etmektedir.
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