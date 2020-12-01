10 milyar lira nereye gitti? CHP'li Mansur Yavaş'a tepkiler büyüyor!

Göreve geldiği günden bugüne kadar tek bir kurdele bile kesmeyen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepkiler çığ oldu. Vatandaş tek bir hizmet bile yapmadan belediye bütçesinden 10 milyar lirayı hiç eden Yavaş'a #HesapverMansur etiketiyle tepki gösterdi.