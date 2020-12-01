10 milyar lira nereye gitti? CHP'li Mansur Yavaş'a tepkiler büyüyor!
Göreve geldiği günden bugüne kadar tek bir kurdele bile kesmeyen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepkiler çığ oldu. Vatandaş tek bir hizmet bile yapmadan belediye bütçesinden 10 milyar lirayı hiç eden Yavaş'a #HesapverMansur etiketiyle tepki gösterdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başladığı andan beri vatandaşa elle tutulur tek bir hizmet bile sunmayan CHP'li Mansur Yavaş'a tepkiler büyüyor.
beyazgazete'nin haberine göre; vatandaş tek bir hizmet bile yapmadan belediye bütçesinden 10 milyar lirayı hiç eden Yavaş'a #HesapverMansur etiketiyle tepki gösterdi.
Kısa süre içinde etiketin altına binlerce tweet atıldı ve Twitter gündemlerinde ilk sıraya yerleşti.