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Gündem 10 milyar lira nereye gitti? CHP'li Mansur Yavaş'a tepkiler büyüyor!
Gündem

10 milyar lira nereye gitti? CHP'li Mansur Yavaş'a tepkiler büyüyor!

Göreve geldiği günden bugüne kadar tek bir kurdele bile kesmeyen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepkiler çığ oldu. Vatandaş tek bir hizmet bile yapmadan belediye bütçesinden 10 milyar lirayı hiç eden Yavaş'a #HesapverMansur etiketiyle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 22:43:00 -
10 milyar lira nereye gitti? CHP'li Mansur Yavaş'a tepkiler büyüyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başladığı andan beri vatandaşa elle tutulur tek bir hizmet bile sunmayan CHP'li Mansur Yavaş'a tepkiler büyüyor.

beyazgazete'nin haberine göre; vatandaş tek bir hizmet bile yapmadan belediye bütçesinden 10 milyar lirayı hiç eden Yavaş'a #HesapverMansur etiketiyle tepki gösterdi.

Kısa süre içinde etiketin altına binlerce tweet atıldı ve Twitter gündemlerinde ilk sıraya yerleşti.

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Yorumlar

GFB

Melih Gökçek döneminden kalan dinazor borçlarını ve müteahhitlere verilen taahhütlere ait borçları ödemek için kullanmıştır Mansur Başkan
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7 Düvel Hasan

İşiniz gücünüz twit. Verin mahkemeye, toplayın bir kaç kanıt. Eko ile Mansur ülkeyi batırmak için and içmişler adeta
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