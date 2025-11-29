10 kişiden 7'si stresli

Stres oranlarının son 10 yılda belirgin şekilde arttığı görüldü. 2013'te yapılan benzer bir ankette, stres altında hissedenlerin oranı yüzde 57 seviyesindeydi. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 8'i hiç stres hissetmediğini ifade etti.

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri, kadınlar ve erkekler arasındaki stres farkı oldu. Kadınların yüzde 71'i stresli hissederken, bu oran erkeklerde yüzde 60 olarak ölçüldü. Araştırma kapsamında, Forsa Enstitüsü tarafından 18 yaş ve üzeri 1407 kişiyle görüşüldü.

Katılımcılar en büyük stres nedeninin kendilerine yüksek beklentiler koymaları olduğunu söyledi. Okul, üniversite veya iş hayatı yüzde 58 ile ikinci sırada yer alırken, bunu yüzde 53 ile politik ve toplumsal sorunlar takip etti. Katılımcıların yüzde 43'ü ise boş zamanlarında bile peş peşe gelen randevu ve zorunlulukların strese neden olduğunu belirtti.

Araştırma, kadın ve erkeklerin stresle başa çıkma yöntemlerinin de farklılık gösterdiğini ortaya koydu. Erkeklerin kadınlara kıyasla daha sık alkollü içki (bira veya şarap) içerek rahatlamaya çalıştığı görülürken, kadınların stresle mücadelede yogaya daha sık başvurduğu tespit edildi.