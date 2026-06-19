  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye-Almanya ilişkilerinde olumlu atmosfer! Vize reddinde keskin düşüş Trump'tan katil Netanyahu'ya tokat! "Ben olmasam haritadan silinirdiniz!" Ak Parti'den Cemil Tugay'ın istifasına ilk yorum Ümmetin lideri, Cuma namazını Hz. Osman Camisi'nde kıldı Bakan Çiftçi’den talimat geldi! Dev ekranlara YKS engeli Çocuk istismarından aranıyordu... Adnan'ın adamı enselendi! Barış Yarkadaş açıkladı: CHP’den operasyonlara karşı zevahiri kurtarma tepkisi! Bakan Gürlek üstüne basa basa söyledi “Dünyanın neresine giderlerse kaçamazlar” Gerilim tırmanıyor! ABD, İsrail'i böyle aşağıladı Abdulkadir Selvi: Türk milleti İmamoğlu’na niye oy versin? Daha iyi yolsuzluk yapsın diye mi?
Gündem 10. kattan zemine çakılan genç hayatını kaybetti
Gündem

10. kattan zemine çakılan genç hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
10. kattan zemine çakılan genç hayatını kaybetti

Niğde'de bir apartmanın 10. katından düşen 20 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti.

 

Niğde Merkez İlhanlı Mahallesi 40. Sokak'ta bulunan Damla Sitesi'nde yaşayan S.Y. (20), henüz belirlenemeyen bir nedenle 11 katlı apartmanın 10. katından zemine düştü. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede S.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede detaylı çalışma gerçekleştirdi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23