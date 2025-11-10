10 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







اَلَّذ۪ينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًاۚ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كَافِرُونَۜ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(45) Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu, eğri ve çelişkili göstermek isteyenlerdir.

Onlar ahireti de inkâr edenlerdir.

(Furkan Suresi, 7/45) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



“Benim (kıyamet günündeki) havuzum, kardan daha beyaz, baldan daha tatlıdır.”



Kaynak: Buhari, Menakıb, 23; Müslim, Taharet, 26; Tirmizi, Tefsir, 108



GÜNÜN SÖZÜ:







GÜNÜN FOTOĞRAFI:





