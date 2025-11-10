  • İSTANBUL
İSLAM 10 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

10 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Haber Merkezi
Giriş Tarihi:
10 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (10.11.2025)

VAHYİN DİLİNDEN



اَلَّذ۪ينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًاۚ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كَافِرُونَۜ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(45) Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu, eğri ve çelişkili göstermek isteyenlerdir.
       Onlar ahireti de inkâr edenlerdir.

(Furkan Suresi, 7/45)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

“Benim (kıyamet günündeki) havuzum, kardan daha beyaz, baldan daha tatlıdır.”

Kaynak: Buhari, Menakıb, 23; Müslim, Taharet, 26; Tirmizi, Tefsir, 108
 

GÜNÜN SÖZÜ: 


 

GÜNÜN FOTOĞRAFI:

