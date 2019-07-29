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10 ilde operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

Samsun merkezli 10 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde FETÖ'ye yönelik "ankesör" soruşturması kapsamında 15 şüpheli yakalandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:27
10 ilde operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, KKTC ile Balıkesir, Ankara, Eskişehir, Kars, Muğla, Diyarbakır, İstanbul, Samsun, Şırnak ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında 14 muvazzaf asker ile malulen emekli bir teğmen gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9'u adliyeye sevk edildi. Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:27
  1. Şırnak
  2. Sivas
  3. Samsun
  4. Muğla
  5. Kars
  6. İstanbul
  7. Eskişehir
  8. Diyarbakır
  9. Balıkesir
  10. Ankara
  11. fetö
  12. ankesörlü telefon

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