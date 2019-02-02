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10 günlük nişanlı genç, cami tuvaletinde altın vuruş yaparak öldü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 10 gün önce nişanlanan sağlık personeli Ahmet Oğuz Karaca, ilçede bulunan Akıncılar Camii'nin tuvaletinde altın vuruş yaparak öldü.

02 Şubat 2019 Cumartesi 18:09
10 günlük nişanlı genç, cami tuvaletinde altın vuruş yaparak öldü

Adana’da yaklaşık 10 gün önce nişanlanan sağlık personeli genç, evinin yakınında bulunan camide altın vuruş yaparak öldü. Şahsın 3 gündür kayıp olduğu cesedinin babası tarafından bulunduğu öğrenildi.

Cesedini babası buldu

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’ndeki Akıncılar Camii’nde meydana geldi. 3 gündür kayıp olarak aranan sağlık çalışanı Ahmet Oğuz Karaca, babası tarafından evinin yakınındaki cami tuvaletinde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, gencin yüksek dozda uyuşturucu madde alarak öldüğünü belirledi. Gencin yakınları cami önüne gelerek feryat ederken kardeşleri ise birbirlerine sarılarak ağladı.

Gencin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Ahmet Oğuz’un sağlık personeli olduğu 10 gün önce nişanlandığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 18:09
  1. Adana
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  3. Akıncılar Camii
  4. Ahmet Oğuz Karaca
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  • KassamKassam1 sa önce
    Bu nasıl bir başlık böyle

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