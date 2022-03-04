10 günde 6 kilo verdiren Aristo diyeti meşhur oldu

Vücutta zamanla toplanan inatçı yağları yok etmek adına en etkili diyet yöntemleri arasında gösterilen ve sadece 10 günde 6 kilo birden zayıflatan Aristo diyeti, çiğ meyve ve sebze dahilinde beslenme programıdır. İşte 10 günde 6 kilo verdiren Aristo diyeti listesi...

Fazla kilolardan kurtulmak isteyenler Aristo diyetini merak ediyor. Doğru uygulandığında insan vücuduna doğrudan etki ederek 10 günde tam 6 kilo birden verdiren Aristo diyeti ile bireylerin yaşam biçimleri tamamen çiğ meyve ve sebzeye dönüştürülüyor.

Adını ünlü felsefeci Aristo'dan alan Aristo diyetinin belli başlı bazı kuralları bulunuyor. Minimum 3 hafta devam edilmesi gereken diyetin en önemli özellikleri arasında beslenme programının %80'inin çiğ sebze ve meyvelerden oluşuyor olması geliyor.

İşte 10 günde 6 kilo verdiren Aristo diyeti listesi...

Aristo Diyeti Nedir?

En çok tercih edilen beslenme programları arasında yer alan Aristo diyetinde 3 tip arınma kuralı vardır.

* Ruhunu arındırma

* Bedenini arındırma

* Zihnini arındırma şeklinde sıralanır.

Aristo Diyeti Nasıl Yapılır?

Aristo diyetinde dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Glüten içeren besinlerin asla tüketilmemesi gereklidir. Aristo diyetiyle kişinin günlük yaşantısında değiştirdiği bir kaç alışkanlık hızlıca kilo vermeye yardımcı olacaktır. Bu diyetle birlikte 3 hafta boyunca uygulanan sağlıklı ve hafif beslenme programında kızılcık, anason, sarı kantaron, papatya gibi bitki çaylarına da yer verilmektedir.

Aristo Diyetinde Yasak Olan Yiyecekler

* Karpuz

* Portakal

* Şekerli meyveler

* Şekerli meyve suyu

* Nescafe

* Pirinç

* Makarna

* Patates

* Bezelye

* Mısır

* Havuç

* Kiraz

* Un