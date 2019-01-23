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10 federasyon ve 489 dernekten Özhaseki’ye tam destek!

Yerel seçimler öncesi bir açıklama yapan Ankaralı 10 federasyon ve 489 dernek AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’ye tam destek verdiklerini duyurdu.

23 Ocak 2019 Çarşamba 13:05
10 federasyon ve 489 dernekten Özhaseki’ye tam destek!

YENİ AKİT / ANKARA

31 Mart’ta yapılması planlanan yerel seçimler öncesi bir açıklama yapan Ankaralı 10 federasyon ve 489 dernek AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’ye tam destek verdiklerini açıkladı.

Yıllardır Ankara’da yaşayan ve Anadolu’nun birçok farklı şehrinden gelen kişilerin oluşturduğu Ankaralı 10 federasyon ve 489 dernek, başkentte Özheseki’ye tam destek verdiklerini açıkladı.

31 Mart’ta yapılması planlanan yerel seçimler öncesi bir açıklama yapan Ankaralı 10 federasyon ve 489 dernek AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’ye tam destek verdiklerini açıkladı.

"Mikro milliyetçilik söylemleri üzerinden ayrım yapılmak isteniyor"

Geçtiğimiz gün yapılan toplantıda 10 federasyon ve 489 dernek adına yapılan açıklamada, “Malumunuz 31 mart tarihinde çok önemli bir seçime gidiyoruz. Bizler Ankara’da yaşayan, Ankara’da üreten, Ankara’da tüketen, ömrünü Ankara’ya vermiş sivil toplum kuruluşları olarak bu seçimlerle ilgili kanaatlerimizi paylaşmak üzere bir araya geldik.Bizlerin kurulma amacı sadece hemşehrilerimizin sorunlarını çözmek değildir. Ülkemizi ilgilendiren her türlü sosyal ve siyasal olaylara ilişkin kanatlerimizide belirtmek bizim temel görevimizdir. Yerel seçimler nedeniyle, bir takım çevreler tarafından mikro milliyetçilik söylemleri üzerinden seçim kampanyası ile Ankara'da oturan hemşehrilerimiz arasında ‘Ankara Ankaralılarındır’ sloganıyla ayrım yapılmak istenmektedir. Oysa 81 vilayetimizin tamamından gelip Ankara'ya yerleşen nüfusun tamamı Ankaralıdır” ifadeleri kullanıldı.

“Kararımız Özhaseki"

“Ankara ortak değerimiz olmalıdır” cümlesinin altının çizildiği açıklamada, “Ülkemiz de 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerde hizmet için, proje için, çocuklarımız için, daha fazla üretim ve alın teri için, daha güzel bir Ankara için Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’ye destek olmaya karar verdik. Bize göre başkent Ankara hamasi söylemlerle, hayali projelerle idare edilemez. Projelerin ayakları yere basmalıdır. Projede kaynaklar belirtilmelidir.Mehmet Özhaseki yaptığı hizmetlerle bizlere güven verdi. Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. O nedenle, daha yeşil bir Ankara için, çocuklarımız için yarınlarımız için kararımız Mehmet Özhaseki’dir”cümlelerine yer verildi.

10 federasyon ve 489 dernek Özhaseki dedi

10 federasyon başkanı ve 489 dernek başkanı adına açıklamanın yapıldığı dile getirilirken, açıklamaya imza atan federasyonlar ise şu şekilde sıralandı; 

Kırşehirliler Federasyonu
Yozgatlılar Federasyonu
Çorumlular Federasyonu
Ankaralılar Federasyonu
Çankırılılar Federasyonu
Kars Ardahan Iğdır Federasyonu
Niğdeliler Federasyonu
Gümüşhaneliler Federasyonu
Erzurumlular Federasyonu
Kırıkkaleliler Vakfı

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 13:05
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Yozgat
  4. Kars
  5. Erzurum
  6. Ankara
  7. Mehmet Özhaseki
  8. Kırşehirliler Federasyonu
  9. Çorumlular Federasyonu
  10. Niğdeliler Federasyonu
  11. Kırıkkaleliler Vakfı
  12. Çankırılılar Federasyonu
  13. Gümüşhaneliler Federasyonu

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