10 değil 20 değil 30 hiç değil… İşte Ahmet Davutoğlu'nun İP'ten istediği vekil sayısı

Seçim sonrası kurucuları arasında olduğu İYİ Parti'den istifa eden eski Devlet Bakanı Ahat Andican, katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Andican, Davutoğlu'nun İYİ Parti'ye ittifak teklifi götürmesiyle ilgili konuştu.

DAVUTOĞLU'NUN "CHP SON TERCİHİMDİ" ÇIKIŞI

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun seçimlerle ilgili “En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Açık söylüyorum. Ondan önce her şeyi denedim. Üç partiye 'gelin birlikte girelim' dedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm, 'Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez beraber olalım' dedim. Bütün yolları denedim ben” sözleri programda masaya yatırıldı.

40'IN ÜSTÜNDE MİLLETVEKİLİ İSTEDİ

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Andican, Davutoğlu’nun Akşener’den 40’ın üzerinde milletvekili istediğini belirterek “Sayın Davutoğlu, böyle bir taleple geldi. İstediği rakam çok yüksekti. 40’ın üzerinde milletvekili istedi. İki parti bir araya gelirse 100’ün üzerinde milletvekili çıkaracağı bir bakışla geldi. O dönemde parti zaten herhangi bir grupla seçime gitmemek şeklinde bir anlayışa sahipti.” ifadelerini kullandı.