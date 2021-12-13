10 bin sözleşmeli sağlık personeli işçi alımları ne zaman? Sağlık Bakanlığı alımı atamaları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımları son dakika haberi: 4 bin sağlık personeli alımların ilk etabı için 20 bin sağlık personeli alımı yapılıyor. 10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır. 10 bin sürekli işçi kadrosu alımı için ise tarih açıklandı. Peki Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı sözleşmeli işçi alımları ne zaman yapılacak? 10 bin sözleşmeli sağlık personeli işçi alımları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel ataması branş dağılımı, kontenjanları listesi. İşte detaylar.

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel atama branş dağılımı kontenjanları kılavuzu 2021

Son dakika haberi… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "30 bini sözleşmeli, 10 bini sürekli işçi olmak üzere 40 bin personel için kadro açıldı. 20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi" dedi.

Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye verilmiştir.

20 bin sağlık personeli atama branş dağılımı

10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.

10 bin sözleşmeli sağlık personeli işçi alımları ne zaman?

Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini Kılavuzda belirtilen tarihler arasından yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir. 40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır."