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Yaşam

1 tonluk boğa "Kral" alıcısını bekliyor

Zonguldak'ta Kurban Bayramı için satışa çıkarılan 1 tonluk boğa "Kral" alıcısını bekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 13:02:00 -
1 tonluk boğa "Kral" alıcısını bekliyor

Zonguldak'ta, Kurban Bayramı için 30 bin liradan satışa çıkarılan 1 ton ağırlığındaki boğa, alıcısını bekliyor.

Bayramın yaklaşması dolayısıyla kurban pazarlarında hareketlilik devam ederken, besiciler büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkarıyor.

Merkez ilçeye bağlı Beycuma beldesinde ikamet eden Nazım Köktürk (43), besihanede yetiştirdiği ve "Kral" ismini verdiği 1 ton ağırlığındaki simental cinsi boğayı, 30 bin liradan satışa sundu.

Nazım Köktürk, AA muhabirine, boğanın 2,5 yaşında olduğunu ve ona gözü gibi baktıklarını söyledi.

Boğaya, "Kral" ismini verdiğini aktaran Köktürk, "Heybetli oluşundan ve duruşundan dolayı bu ismi verdik. Onu 5 aylıkken almıştık. İki yıldır ona bakıyoruz. Güzel bir gelişim sağladı, onu bu zamana kadar getirdik." dedi.

Köktürk, boğadan ayrılmasının kendisi için çok zor olacağını belirterek, hayvanın bakımına ve beslenmesine ayrı bir önem verdiklerini dile getirdi.

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