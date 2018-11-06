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1 saatte vücudun pilini bitiriyor!

Kola gibi gazlı içecekler insanı zehirliyor!

06 Kasım 2018 Salı 16:57
1 saatte vücudun pilini bitiriyor!


Kola gibi gazlı içeceklerin insanı adeta zehirlediğini söyleyen uzmanlar, içildikten sonraki ilk 1 saatte vücutta yaşanan değişimi ise şöyle anlatıyor:

İlk 10 DAKİKA: Bir bardak gazlı içecekte tam 10 yemek kaşığı şeker bulunuyor. Bu şeker önce enerji veriyor.

20 DAKİKA: Vücuda alınan yüksek oranlı şeker karaciğerde yağa dönüşüyor. Bunun ardından ise ani bir insülin artışı yaşanıyor.

40 DAKİKA: Vücut artık kafeini emmeye başlıyor. Kan akışı artmaya başlıyor ve karaciğer kanda fazla şeker üretiyor. Yorgunluk hissini engelleyen adenozin, hormonları da bloke ediyor.

45 DAKİKA: Süre ilerledikçe beyinde kişiye kendini iyi hissettiren dopamin adlı kimyasalın etkileri artıp, eroin benzeri bir etki meydana getiriyor.

60 DAKİKA: Magnezyum, fosforik asit, çinko ve kalsiyum artışı yaşanıyor. İdrar yoluyla aşırı miktarda kalsiyum atımı başlıyor.

60 DAKİKA ve sonrası: Kemikler için en önemli olan mineraller idrarla vücuttan atılıyor. Bu şekilde kemikler güçsüz kalıyor. Şeker artık tüm vücutta yayılıyor.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 16:57
  1. gazlı içecek
  2. gazlı içeceklerin zararları

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