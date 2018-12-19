1 Ocak’ta hayatımızda neler değişecek?

Ekonomi Servisi

Yıl sonu ile birlikte birçok düzenleme son bulacak, yeni düzenlemeler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. İşte milyonları yakından ilgilendiren düzenlemelerden ön plana çıkanlar:

İşçinin gözü asgari ücrette

Yeni asgari ücret 1 Ocak’tan itibaren uygulanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kesimi yeni asgari ücretin 2 bin liranın üzerinde olmasını beklerken, işveren kesimi de daha önce tanınan bazı hakların 2019’da da sürmesini talep ediyor.

Çalışanlar ve emekliler yeni yılda zam bekliyor

Milyonlarca memur ve emekli ocak ayından itibaren zamlı maaş alacak. Maaşlardaki zam oranında yılsonu enflasyon oranı belirleyici olacak. Buna göre yüzde 4’lük zamma ek olarak yüzde 12’nin üzerinde enflasyon farkı bekleniyor.

Poşet artık ücretli olacak

Yılbaşından itibaren çarşı pazar alışverişinde ‘poşet’ ücretli olacak. AB ile uyum çalışmaları kapsamında 1 Ocak 2019’dan itibaren plastik poşetlerin marketlerde ücret karşılığı temin edilmesini öngören Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yürürlüğe girecek.

İnternette ‘sınır’lar kalkıyor

Teknoloji tutkunları internette doya doya sörf yapabilecek. Veri indirme hızının iyileştirilmesi ve erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla 1 Ocak 2019 itibarıyla Adil Kullanım Noktası (AKN) tamamen kaldırılacak. AKN’nin kaldırılması dolayısıyla aboneler herhangi bir dilekçe vermeyecek. Bu uygulama nedeniyle de ilave ücret alınmayacak.

Vergi ve harçlar yüzde 23,73 artacak

2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.

En düşük trafik cezası 108 TL olacak

1 Ocak 2019’dan itibaren trafik cezaları zamlanacak. 2019 yılında en düşük trafik cezası, trafik işaret ve işaretçilerine uymayanlara 108 lira olarak kesilecek.

Spin ve drift (makas atmak) olarak ifade edilen tehlikeli hareketleri yapanlar ise 5 bin 10 lira para cezası ile cezalandırılacaklar ve 60 gün trafikten men edilecekler.

ÖTV ve KDV indirimleri sona erecek

ÖTV ve KDV indirimi için son günler yaklaşıyor. Beyaz eşyadan, konuta, araçtan mobilya sektörüne kadar birçok işletmeyi yakından ilgilendiren indirimler 1 Ocak 2019’da sona erecek.

Eğitimde reform adımları atılacak

Hükümet, 2019’da milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiren reforma imza atacak. Cumhurbaşkanlığı 2019 Yıllık Programı’na göre öğrenme ortamları, fırsat eşitliği, öğretmen nitelikleri, müfredat ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine ilişkin önemli adımlar atılacak. Devlet okullarında da tamamen ücretsiz olacak yaz okulları açılacak.

Kıdem tazminatı yeniden düzenlenecek

Kıdem tazminatı yeniden düzenlenecek. Kıdem tazminatında yapılması planlanan değişiklik 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda kendisine yer buldu. İşçi ve işverenin mutabakatıyla ortaya çıkacak olan fon sistemiyle birlikte işçilerin kıdem tazminatı güvence altına alınmış olacak. Bireysel hesaba dayalı bir kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek.

Seçim takvimi 1 Ocak’ta başlayacak

Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem parlamentosunu belirlemek üzere en son 24 Haziran’da sandık başına giden Türk seçmeni, bu kez 31 Mart’ta yerel yöneticileri belirlemek için oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) seçimle ilgili çalışmalar sürüyor. YSK tarafından hazırlanacak seçim takvimi, 1 Ocak 2019 Salı günü işlemeye başlayacak.

Ödeme kaydedici cihazlarda yeni dönem

Hazine ve Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile eski nesil ödeme kaydedici cihazların (ÖKC) mali hafızası doluncaya kadar kullanılması için günlük kapanış (Z) raporlarına ilişkin bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) sunulması amacıyla tanınan süre 1 Ocak 2019’da sona erecek.