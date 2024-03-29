1 Nisan’dan sonra ortalık karışacak! Nuray Başaran’dan çarpıcı açıklamalar

Genel seçimlere giderken CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden olan ve kurultay sürecinde eski CHP Lideri'nin odasındaki tek gazeteci olarak bilinen Nuray Başaran, TGRT ekranlarında katıldığı bir yayında yeni açıklamalara imza attı.

Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğünü söyleyen Başaran, şu ifadeleri kullandı;

Kılıçdaroğlu'na telefon yağıyor

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dün bir tweet atmıştı. Ben yayına girmeden önce. Aynı Meral Hanım'ın olduğu gibi. Kendisini ben yayın öncesinden aramıştım hani bu ne anlama geliyor diye. Ben bir şeyler anladım ama yine de teyitleşmek üzere aramıştım. Ben yayındayken aramış. Tabii sessizde olduğu için telefonum aralarda da yakalayamadım onun başka bir programı vardı. Bu sabah kendisi aradı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünkü ve bir önceki programı izlemiş. Onlar için teşekkür etti. Çok ses getirdiğini, CHP tabanında ciddi kaygıların zaten uzun süredir olduğunu ama bunların bir gazeteci tarafından belgelendirerek söylenmesinin tabanı toparladığını, kendisine çok telefonlar geldiğini, üzüntülerini bildiren çok partili olduğunu söyledi.

"Hem beni başarısız buluyor hem destek istiyorlar"

Attığı tweet'i üzerine konuşmadık. Kendisi diyor ki; bana hem meydanlara çıkma diyorlar hem de yardım istiyorlar. Hem beni başarısız buluyor hem destek istiyorlar. Ben ne yapacağımı şaşırmış vaziyetteyim diyor. Zaten tweet'inde de bunu söylemişti.

Ben yorum yapmıştım, arkasındayım. Tepki göstermedi açıklamalarım için. CHP kurultayına ilişkin sunduğum bilgi, belge ve dokümanlardan ötürü teşekkür etti. Kemal Bey hala daha beni hançerlemeye devam ediyorlar diyor. Çığlık atıyor. Dünkü tweet'inde de bugün konuştuğumuz konuşmadan da edindiğim, çıkardığım izlenim bu.

"1 Nisan'dan sonra konuşabilir"

Kendisi eşiyle birlikte ailecek tatil yapıyor. Hiç kimseyle konuşmak istemiyor, görüşmüyor. Pazar günü de Ankara dışında. Yarın Ankara'ya döneceğini söyledi. Pazar günü oyunu kullanacak. Belki 1 Nisan'dan sonra konuşmaya başlayabilir.

Seçimden sonra için planı olmasına gerek yok. Bu kurultay süreci için açılan davalar var, savcılık soruşturmaları var. Eldeki bilgi, deliler var. Kurultay gecesinin en önemli tanıklarından biriyim. Elimde görüntüler, belgeler var. Belge ve görüntüleri 1 Nisan'dan sonra yayınlayacağım.