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Ekonomi 1 milyar dolarlık ne kadar ediyor? 1 milyar dolar kaç TL?
Ekonomi

1 milyar dolarlık ne kadar ediyor? 1 milyar dolar kaç TL?

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na bağlı Adana Ceyhan’da ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma sahasında 1 milyar dolarlık rezerv bulundu. Bu doğalgaz rezervi sonrası 1 milyar dolarlık ne kadar ediyor? 1 milyar dolar kaç TL? soruları da merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 13:07:00 - 2022-07-02 13:08:48
1 milyar dolarlık ne kadar ediyor? 1 milyar dolar kaç TL?

Adana’da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma sahasında petrol yaklaşık 1 milyar dolarlık rezerv bulundu. 50 kilometre mesafede bulunan Kadirli ilçesine bağlı Çınar köylülerini de heyecanlandırdı. Ceyhan’da ve Kadirli ilçesinde 1960’lı yılların başında yabancı bir şirket tarafından yapılan petrol araştırması ve araması neticesinde 1962 yılında hem Ceyhan’daki hem Kadirli ilçesi Çınar köyündeki kuyu “burada petrol yok” denilerek kapatılmıştı.

1 milyar dolar kaç TL, ne kadar?

Dolar için bugün anlık alış kuru 16,7259 satış kuru 16,7832’dir. Günün kuruyla 16.761.400.000,00 Türk Lirası’dır.

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