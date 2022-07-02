1 milyar dolarlık ne kadar ediyor? 1 milyar dolar kaç TL?

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na bağlı Adana Ceyhan’da ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma sahasında 1 milyar dolarlık rezerv bulundu. Bu doğalgaz rezervi sonrası 1 milyar dolarlık ne kadar ediyor? 1 milyar dolar kaç TL? soruları da merak ediliyor.