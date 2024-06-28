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Gündem 1 Mayıs'ta taşkınlık yaptıkları için tutuklanan 11 kişi şartlı tahliye oldu
Gündem

1 Mayıs'ta taşkınlık yaptıkları için tutuklanan 11 kişi şartlı tahliye oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-28 22:16:00 -
1 Mayıs'ta taşkınlık yaptıkları için tutuklanan 11 kişi şartlı tahliye oldu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'nda taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 11 kişi yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi.

1 Mayıs'ta Saraçhane'deki olaylara ilişkin açılan dava kapsamında aylık tutukluluk incelemesi yapan Asliye Ceza Mahkemesi, 11 şüphelinin, mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önüne alarak polis merkezine imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Davanın ilk duruşması 4 Eylül'de yapılacak.

Bazı şüpheliler hakkında dava açılmıştı

1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında gruplar halinde ayrı soruşturmalar başlatılmıştı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda 29 Mayıs'ta 30 şüpheli hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3 yıl 9'ar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
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Soruşturmalardan biri ise 5 Haziran'da tamamlanmış, 12 şüpheli hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3 yıl 8'er aydan 15 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenmişti.

Başsavcılığın aynı olaylarla ilgili yürüttüğü bazı soruşturmalar ise sürüyor.

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