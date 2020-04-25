1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı? 3 gün sokağa çıkma yasağı mı olacak?
1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Soruları vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23 - 26 Nisan tarihleri arasında 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı bu hafta yapılıyor. 1 Mayıs Cuma gününe denk geliyor. Peki 1 Mayıs İşçi Bayramı sebebiyle 1-2-3 Mayıs tarihlerinde de sokağa çıkma yasağı olacak mı? 3 gün sokağa çıkma yasağı mı olacak?
1 Mayıs'ta tatil mi? 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı 22 Nisan gece yarısı itibariyle uygulanmaya başladı. Peki 1 Mayıs'ta 3 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; 1 Mayıs'tan itibaren 3 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanması gündeme gelirken, bu uygulamanın bayrama kadar her hafta sonu devam ettirilmesi de tartışılıyor. Uzmanlardan hükûmete verilen raporlarda da sokağa çıkma yasaklarının salgınla ilgili olarak 'zincirin kırılması' konusunda büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Kurallar esnetilmeden bayrama kadar tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanması durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceği ve normalleşme sürecine girileceği değerlendirmesi yapılıyor. Yasakla ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.