1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı? 3 gün sokağa çıkma yasağı mı olacak?

1 Mayıs'ta tatil mi? 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı 22 Nisan gece yarısı itibariyle uygulanmaya başladı. Peki 1 Mayıs'ta 3 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; 1 Mayıs'tan itibaren 3 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanması gündeme gelirken, bu uygulamanın bayrama kadar her hafta sonu devam ettirilmesi de tartışılıyor. Uzmanlardan hükûmete verilen raporlarda da sokağa çıkma yasaklarının salgınla ilgili olarak 'zincirin kırılması' konusunda büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Kurallar esnetilmeden bayrama kadar tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanması durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceği ve normalleşme sürecine girileceği değerlendirmesi yapılıyor. Yasakla ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.