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Gündem 1 Mayıs’ı da boş geçmediler! DEM çalıyor CHP oynuyor
Gündem

1 Mayıs’ı da boş geçmediler! DEM çalıyor CHP oynuyor

Yeniakit Publisher
2024-05-01 11:29:00 - 2024-05-01 11:36:51

Siyasi her alanda ittifak yapan CHP ve DEM Parti 1 Mayıs’ı da boş geçmedi. Fatih’te DEM’lilerin açtığı müzikte CHP’liler dans etti.

 yeniakit.com.tr 

Kapalı kapılar ardında ittifak yapan CHP ve DEM Parti arasındaki işbirliği seçim sürecinde ayyuka çıkmış, mahalle arasında konuşma yapan DEM Partili teşkilatların, “CHP’lilere oy verin, onlar başkan seçilince DEM Partilileri belediyede istihdam edecek, başkan yardımcısı yapacak” dedikleri videolar yayınlanmıştı.

Yaptıkları ittifakla bir kez daha seçim kazanan CHP ve DEM Parti bu kez 1 Mayıs’ta bir araya geldi.

Fatih Saraçhane’de, İBB binasına yakın alanda toplanan CHP’liler ve DEM Partililere bazı sendikalar da eşlik etti.

Bölgeden gelen görüntülerde DEM Partililerin Kürkçe müzik açtığı, CHP’lilerin ellerindeki parti dövizleriyle dans ettikleri görüldü.
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Yorumlar

şüayıp

Solun oyuncağı olanları millet affetmez

Bay ml

Bir sosyalist olarak dediklerinize katılmıyorum. Marks bugünleri 160 yıl önceden görmüştü. Komünist ideal ve sonsuza kadar varolacak
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