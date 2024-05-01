1 Mayıs’ı da boş geçmediler! DEM çalıyor CHP oynuyor

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Kapalı kapılar ardında ittifak yapan CHP ve DEM Parti arasındaki işbirliği seçim sürecinde ayyuka çıkmış, mahalle arasında konuşma yapan DEM Partili teşkilatların, “CHP’lilere oy verin, onlar başkan seçilince DEM Partilileri belediyede istihdam edecek, başkan yardımcısı yapacak” dedikleri videolar yayınlanmıştı.

Yaptıkları ittifakla bir kez daha seçim kazanan CHP ve DEM Parti bu kez 1 Mayıs’ta bir araya geldi.

Fatih Saraçhane’de, İBB binasına yakın alanda toplanan CHP’liler ve DEM Partililere bazı sendikalar da eşlik etti.

Bölgeden gelen görüntülerde DEM Partililerin Kürkçe müzik açtığı, CHP’lilerin ellerindeki parti dövizleriyle dans ettikleri görüldü.

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