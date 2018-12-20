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1. Lig'de ilk yarının perdesi kapanıyor

Ligde sezonun ilk yarısının son haftası yarın oynanacak Denizlispor-İstanbulspor maçıyla başlayacak

20 Aralık 2018 Perşembe 10:02
1. Lig'de ilk yarının perdesi kapanıyor

1. Lig'de 17. hafta yarın oynanacak Denizlispor-İstanbulspor maçıyla başlayacak.

Ligde sezonun ilk yarısının son hafta maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Denizlispor-İstanbulspor (Denizli Atatürk)

22 Aralık Cumartesi:

13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Altay (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

13.30 Ümraniyespor-Afjet Afyonspor (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Gazişehir Gaziantep-Kardemir Karabükspor (Gaziantep)

23 Aralık Pazar:

13.30 Osmanlıspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

13.30 Hatayspor-Balıkesirspor Baltok (Antakya Atatürk)

16.00 Eskişehirspor-Boluspor (Yeni Eskişehir)

16.00 Adana Demirspor-Gençlerbirliği (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

24 Aralık Pazartesi:

19.00 Altınordu-Giresunspor (Bornova)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 10:02
  1. Karabük
  2. Sivas
  3. İstanbul
  4. Hatay
  5. Giresun
  6. Gaziantep
  7. Eskişehir
  8. Elazığ
  9. Denizli
  10. Bolu
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