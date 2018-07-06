1. Lig ekibi Mustafa Pektemek'e talip!

Kırmızı-Siyahlılar’ın, yıllık 1.7 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki futbolcu için “Ücretinin yarısını ödeyelim. Bir sene bizde kiralık oynasın” teklifini ilettiği öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi ise tecrübeli oyuncuyu bonservisiyle göndermek istemesi nedeniyle teklifi bekletiyor.