1 kilo kabak tatlısına kaç bardak şeker konur?
Kabak tatlısı kış aylarının vazgeçilmez tatlılarındandır. Yapması pratik ve lezzeti de şahane kabak tatlısının yediden yetmişe seveni çok. Kabak tatlısının en önemli noktası bir çok şerbetli tatlıda olduğu gibi şerbet kıvamı... Kabak tatlısında şeker ölçüsü nasıl ayarlanır? 1 kilo kabak tatlısına kaç bardak şeker konur? İşte ayrıntılar...
Kabak tatlısı tarifi, kışın en çok aranan tarifler arasında neredeyse ilk sıralarda yer alıyor. Ülkemizde bal kabağı genellikle kabak tatlısı yapılarak tüketiliyor.
Fırında kabak tatlısı nasıl yapılır?
Malzemeler:
1 kg soyulmuş bal kabağı
400 gr şeker
6 adet karanfil
1 yemek kaşığı tereyağı
Üzeri İçin;
2 yemek kaşığı tahin
100 gr ceviz
Yapılışı:
Soyulmuş bal kabaklarını bir parmak kalınlığında dilimleyin.
Derince bir tencerenin içerisine kabakları alın.
Üzerine şekeri ilave edin.
1 gece kapağı kapalı olarak buzdolabında bekletin.
Ertesi gün sulanmış bal kabaklarını fırın tepsisine dizin.
Karanfilleri ve tereyağı parçalarını tepsiye yerleştirin.
Kapta kalan şekerli suyu üzerlerine gezdirin.
Fırın tepsinizi önce yağlı kağıt, sonra alüminyum folyo ile kapatın.
Fırınınızı 200 dereceye ayarlayın.
30 dakika kadar pişirin.
Ardından üzerinde folyo ve yağlı kâğıdı alın.
Tekrar 200°C fırında 15 dakika kadar daha pişirin.
Üzeri karamelleşince tatlınız olmuş demektir.
Fırından aldıktan sonra soğuması için bekletin.
Bal kabağı tatlınızı tabaklara alın.
Tahin ve ceviz ile birlikte sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Kabaklarınızı 1 gece öncesinden şekerle beraber aynı tencerede bekletmelisiniz.
Kabaklar suyunu salacağı için pişirirken su eklemenize gerek yoktur.
Tatlınızı ceviz ile süsleyerek servis edebileceğiniz gibi dondurma eşliğinde de servis edebilirsiniz.
1 kilo kabak tatlısına kaç bardak şeker konur?
1 kg soyulmuş kabak. 2 su bardağı toz şeker (400 gr) 1 su bardağı rondoda çekilmiş ceviz.