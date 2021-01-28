Kabak tatlısı kış aylarının vazgeçilmez tatlılarındandır. Yapması pratik ve lezzeti de şahane kabak tatlısının yediden yetmişe seveni çok. Kabak tatlısının en önemli noktası bir çok şerbetli tatlıda olduğu gibi şerbet kıvamı... Kabak tatlısında şeker ölçüsü nasıl ayarlanır? 1 kilo kabak tatlısına kaç bardak şeker konur? İşte ayrıntılar...