  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile 1 kilo kabak tatlısına kaç bardak şeker konur?
Kadın - Aile

1 kilo kabak tatlısına kaç bardak şeker konur?

Kabak tatlısı kış aylarının vazgeçilmez tatlılarındandır. Yapması pratik ve lezzeti de şahane kabak tatlısının yediden yetmişe seveni çok. Kabak tatlısının en önemli noktası bir çok şerbetli tatlıda olduğu gibi şerbet kıvamı... Kabak tatlısında şeker ölçüsü nasıl ayarlanır? 1 kilo kabak tatlısına kaç bardak şeker konur? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-01-28 01:08:00 -
1 kilo kabak tatlısına kaç bardak şeker konur?

Kabak tatlısı tarifi, kışın en çok aranan tarifler arasında neredeyse ilk sıralarda yer alıyor. Ülkemizde bal kabağı genellikle kabak tatlısı yapılarak tüketiliyor.

Fırında kabak tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 kg soyulmuş bal kabağı

400 gr şeker

6 adet karanfil

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri İçin;

2 yemek kaşığı tahin

100 gr ceviz

Yapılışı:

Soyulmuş bal kabaklarını bir parmak kalınlığında dilimleyin.

Derince bir tencerenin içerisine kabakları alın.

Üzerine şekeri ilave edin.

1 gece kapağı kapalı olarak buzdolabında bekletin.

Ertesi gün sulanmış bal kabaklarını fırın tepsisine dizin.

Karanfilleri ve tereyağı parçalarını tepsiye yerleştirin.

Kapta kalan şekerli suyu üzerlerine gezdirin.

Fırın tepsinizi önce yağlı kağıt, sonra alüminyum folyo ile kapatın.

Fırınınızı 200 dereceye ayarlayın.

30 dakika kadar pişirin.

Ardından üzerinde folyo ve yağlı kâğıdı alın.

Tekrar 200°C fırında 15 dakika kadar daha pişirin.

Üzeri karamelleşince tatlınız olmuş demektir.

Fırından aldıktan sonra soğuması için bekletin.

Bal kabağı tatlınızı tabaklara alın.

Tahin ve ceviz ile birlikte sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Kabaklarınızı 1 gece öncesinden şekerle beraber aynı tencerede bekletmelisiniz.

Kabaklar suyunu salacağı için pişirirken su eklemenize gerek yoktur.

Tatlınızı ceviz ile süsleyerek servis edebileceğiniz gibi dondurma eşliğinde de servis edebilirsiniz.

1 kilo kabak tatlısına kaç bardak şeker konur?

1 kg soyulmuş kabak. 2 su bardağı toz şeker (400 gr) 1 su bardağı rondoda çekilmiş ceviz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çamur at izi kalsın taktiği bu kez sökmedi! HDP'li Ayhan Bilgen'den Sözcü yazarına ummadığı Erdoğan cevabı
Gündem

Çamur at izi kalsın taktiği bu kez sökmedi! HDP'li Ayhan Bilgen'den Sözcü yazarına ummadığı Erdoğan cevabı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile gayrı resmi ittifak içinde olan CHP'nin medyası AK Parti'ye çamur atmak için harekete geçti. CHP'ni..
Devlet Başkanı halkını uyardı: Eğer beyaz adam aşı bulabiliyor olsaydı...
Dünya

Devlet Başkanı halkını uyardı: Eğer beyaz adam aşı bulabiliyor olsaydı...

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, halkını koronavirüs aşılarına karşı uyararak, beyaz adamın aşı bulabilseydi AIDS için aşı bulabileceğ..
Son dakika açıklaması! Meteoroloji tahmin değiştirdi
Yaşam

Son dakika açıklaması! Meteoroloji tahmin değiştirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar yağışı tahminin değiştirdi. İstanbul'a perşembe günü kar gelmesi bekleniyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay