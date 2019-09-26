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1 Kasım'da başlıyor! İşte yeni dönemin detayları

1 Kasım'dan itibaren 'çakar lamba' kullanımında yeni dönem başlıyor. Uygulamaya göre Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında çakar lamba kullanması yasak olacak. İşte yeni dönemin tüm detayları...

26 Eylül 2019 Perşembe 10:32
1 Kasım'da başlıyor! İşte yeni dönemin detayları

Güvenlik, asayiş ve trafik hizmetlerinde kullanılan sivil polis veya jandarma araçları çakar yerine tepe lambası kullanacak. Resmi koruma verilen kişilerin araçlarında ve korumların araçlarında çakar olmayacak. Sabit veya sökülüp takılabilecek ışıklı uyarı işaretini aracın tepesinde bulundurabilecekler.

Yeni uygulamayla milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakamlar, rektörler, daire başkanları, kurum müdürlerini taşıyan makam araçlarında çakar lamba yasaklanacak. Bu kişilerin araçlarındaki çakar lambalar 1 Kasım'a kadar sökülecek. Sökmeyenlere para cezası kesilecek, araçları trafikten men edilecek.

Hürriyet'in haberine göre, trafikte tepkilere de yol açan çakar lamba kullanımında yeni dönemde şu kurallar geçerli:

- Boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli ambulans, itfaiye, polis/Jandarma, AFAD, yol yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa ait kar ve buz mücadelesi araçlarında ışıklı uyan işareti takılabilecek

- Geçiş üstünlüğü olan araçlar, 'ambulans, yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar, organ ve doku nakil araçları, itfaiye araçları, orman yangınlarıyla mücadele araçları, güvenlik, asayiş ve trafik hizmetlerinde kullanılan zabıta araçları, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa ait kar ve buz mücadelesi araçları, afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar, hizmetin devamı süresince koruma araçları ile korunan araçlar' olarak belirlendi.

- Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, sadece görev halindeyken bu hakka sahip olacak. Ancak bu hakkı, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanabilecekler. Zorunluluk olmadığı hallerde geçiş üstünlüğü hakkının kullanılması yasaklandı.

- Boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olmayan, güvenlik, asayiş ve trafik hizmetlerinde kullanılan sivil polis/jandarma araçları çakar lamba yerine tepe lambası kullanacak. Koruma kararına istinaden koruma verilen (işadamları, gazeteciler gibi) kişilerin ve koruma ekiplerinin araçlarında çakar lamba yasaklanıyor. Söz konusu kişiler, sabit veya derhal sökülüp takılabilecek şekilde seyyar ışıklı uyarı işaretini aracın tepe bölgesinde bulundurmak ve sesli uyarı sistemi ile birlikte vermek şartı ile kullanabilecek. Bu araçlar ışıklı uyarı işaretlerini ön panjurda (çakar) bulundurmayacak.

Vekiller, kaymakamlar kullanamayacak

- Kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka ünvanlarla görev yapan kamu görevlilerinin araçlarında çakar lamba yasağı başlıyor. Milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakamlar, rektörler, daire başkanları, kurum müdürlerini taşıyan makam araçlarında da çakar lamba kullanılmayacak.

- Tüm kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler geçiş üstünlüğüne sahip araçlar (itfaiye, yangın söndürme, ambulans gibi) dışındaki resmi araçlarda ışıklı veya sesli uyarı işaretlerini, çakar lambaları sökmeleri için uyarılacak.

- Uygulamanın hayata geçirileceği 1 Kasım'dan itibaren polis ve jandarma trafik birimleri etkin bir denetime başlayacak, geçiş üstünlüğü hakkını gerekli şartlar oluşmadan kullananlar ile hakkı olmamasına rağmen çakar lamba bulunduranlar hakkında idari para cezası kesilecek. Düzenlenecek karar tutanağı ile esaslara uymayan araçlar trafikten men edilecek.

- Hakkında işlem yapılan aracin kamu kurum veya kuruluşuna ait olması halinde, sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatılacak. İlgili kamu kurum veya kuruluşuna da bu durum yazılı olarak bildirilecek.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 10:32
  1. çakarlı araç

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah33 dk önce
    Hangi polis vekili, kaymakamı durdurabilecek? Şaka gibi kanun. Anında haritadan yer beğen tehdidini yer.

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