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1 haftadır mahsur kalmışlardı! Dayı ve yeğeni kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, yolların karla kaplı olması nedeniyle yaklaşık 1 haftadır bulundukları evde mahsur kalan dayı ve yeğeni, ekipler tarafından kurtarıldı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 19:30
1 haftadır mahsur kalmışlardı! Dayı ve yeğeni kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 1600 rakımlı Çiğşar Mahallesi'nde, yolun karla kapalı olması nedeniyle 1 hafta mahsur kalan Mustafa Erkek ile yeğeni Cengiz Erkek, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu Çiğşar Mahallesi'ndeki gölet inşaatında bekçilik yapan Cengiz Erkek ile dayısı Mustafa Erkek, bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı. Tipi nedeniyle yol açma çalışmalarını güçlükle yürüten belediye ve jandarma ekipleri bugün öğle saatlerinde yolu açarak dayı-yeğene ulaştı. Mustafa Erkek, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

"İki vatandaşımız kurtarılmıştır"

Konuyla ilgili Andırın Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, kar yağışı ile birlikte bekçilerin gitmemeleri konusunda uyarıldıkları ancak dayı-yeğenin mahalleye gittiği belirtilerek, "Yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan iki vatandaşımız ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarılmışlardır. Herhangi bir çığ düşmesi ya da çatı çökmesi vb. bir olayla karşılaşılmamış olup yanlarında kendilerine yetecek erzakın da bulunduğu gözlemlenmiştir" denildi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 19:30
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