0553 313 94 23

1 Eylül'de başlayacak! IKBY'den Türkiye'yi de etkileyecek karar

IKBY, yerli üreticinin korunması amacıyla yurt dışından domates alımına yasak getirdi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:58
1 Eylül'de başlayacak! IKBY'den Türkiye'yi de etkileyecek karar

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yurt dışından domates alımına yasak getirdi.

IKBY Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Heme Salih, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, yerli üreticinin korunması amacıyla 1 Eylül'den itibaren domates ithalatına izin verilmeyeceğini söyledi.

Yerli üretimin kalkındırılması için çalışacaklarını belirten Salih, "İç piyasada talebi karşılayacak kadar üretimi yapılan her ürünün ithalatını yasaklayacağız." dedi.

Salih, yerli domatesin iç piyasada talebi karşılamaması ve fiyatlarda ciddi oranda artış olması durumunda farklı bir karar alabileceklerini ifade etti.

"En çok İran'dan ithal ediyoruz"

AA muhabirine konuşan Erbil Meyve ve Sebze Hali esnaflarından İsmail Muhammed, şu anda iç pazarda domates fiyatının düştüğünü dile getirdi.

Domatesi İran, Türkiye ve Suriye'den ithal ettiklerini belirten Muhammed, "En çok İran'dan ithal ediyoruz. Domates ithalatı yasağı nedeniyle fiyatlarda biraz artış olabilir ancak pazara olumsuz etkisi olmayacaktır." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 15:58
  1. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)
  2. IKBY Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Heme Salih
  3. domates ithalatı
  4. yerli domates
  5. Erbil Meyve ve Sebze Hali

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanalda boğulan gencin cesedine ulaşıldı
    1. Kanalda boğulan gencin cesedine..
    2. Ev işi yapmak erken ölüm riskini..
    3. Manisa’da ‘Beton yol’ uygulaması devam..
    4. Lübnan Karate Milli Takımı'ndan..
    5. Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular
    6. Başkent’te pazar yeri kavgası: 5 yaralı
    7. GÜNCELLEME - Edremit Körfezi'nde..
    8. Diyarbekirspor yeni sezondan umutlu
    9. Başkan Bulut’un Mercidabık Zaferi..
    10. SOLOTÜRK, Trabzon'da gösteri uçuşu yaptı
    11. Fenerbahçe'den altyapıya 17 transfer
    12. PFDK kararları açıklandı
    13. Umurbey Belediyesi şirket..
    14. Mut’ta üreticiler kooperatif kuruyor
    15. Kırşehir Valiliğinden avcılara uyarı
    16. Hamas'tan Paraguay'a "terör listesi"..
    17. Vücudunuzu green juice ile arındırın
    18. Basketbolda Turgutlu Belediyespor’un..
    19. Antalya'da traktör uçuruma devrildi: 1..
    20. Kumru ve yavruları yuvadan göç etti
    21. Türk inşaat sektörü dünya ikincisi oldu
    22. Bellona Kayseri Barbee’yi transfer etti
    23. Arap Emrah çete suçlamalarını kabul..
    24. Aksaray’daki dolu afetinde zarar gören..
    25. Bakanlık sosyal medyadan ormanlara..
    26. Diyarbakır’a 2020 yılında turizm fuarı..
    27. Bakan Pakdemirli üzüm rekoltesini..
    28. Edremit’te yangın!
    29. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin:
    30. Marketin ortasında iğrenç olay!
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal