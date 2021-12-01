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Gündem ‘1 dolarlık’ Emre Uslu yine zırvaladı
Gündem

‘1 dolarlık’ Emre Uslu yine zırvaladı

FETÖ firarisi Emre Uslu yine haddini aşarak Pensilvanya'dan aldığı talimatla konuşmaya devam ediyor. Kendisi yargıdan fellik fellik kaçan firari Uslu bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yargılama peşine düştü.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 17:11:00 -
‘1 dolarlık’ Emre Uslu yine zırvaladı

YENİ AKİT  ANKARA

Dolar kuru üzerinden Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırılar devam ederken, FETÖ firarisi Emre Uslu da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla Hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı suçlamaya devam ediyor. Türkiye’de gerçekleştirdikleri 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yargılanma korkusuyla ülkeyi terk eden hain Uslu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yargılamanın peşine düştü. Uslu yaptığı paylaşımda, “Ekonomik kriz derinleştikçe Erdoğan ve çevresinin iktidardan düştükten sonra yargılanma ihtimali daha da artıyor. Bunu da ilk benden duyun ilerde çok sayıda kişi söylemeye başlayacak” ifadelerini kullandı.

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